18.3 C
Рязань
Четверг, 1 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираНовости погодыОбщество

Жителей Центральной России предупредили о засухе в июле

Елена Лобанова
- Advertisement -

В июле в Центральную Россию придет серьезная засуха. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такое бывает раз в 10 лет. 

— Осадков выпадет не более 20-30% месячной нормы. При этом норма для июля составляет 94 миллиметра. На северо-западе Центральной России может и вовсе не выпасть ни капли дождя, — приводит слова эксперта РИА «Новости»

Евгений Тишковец добавил, что второй месяц лета — всегда самый влажный в году. 

Похожие показатели были в 1997 году (выпало 6 миллиметров осадков), 2002 году (23 миллиметра осадков), 2010 году (12 миллиметров осадков), 2014 году (4 миллиметра осадков).  

Синоптики ожидают, что температура в июле поднимется на полградуса-градус выше многолетних значений, за исключением середины месяца, когда немного «посвежеет».

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]