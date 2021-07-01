Жителей Центральной России предупредили о засухе в июле

В июле в Центральную Россию придет серьезная засуха. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такое бывает раз в 10 лет.
Евгений Тишковец добавил, что второй месяц лета — всегда самый влажный в году.
Похожие показатели были в 1997 году (выпало 6 миллиметров осадков), 2002 году (23 миллиметра осадков), 2010 году (12 миллиметров осадков), 2014 году (4 миллиметра осадков).
Синоптики ожидают, что температура в июле поднимется на полградуса-градус выше многолетних значений, за исключением середины месяца, когда немного «посвежеет».