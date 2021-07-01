Жителей Центральной России предупредили о засухе в июле

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В июле в Центральную Россию придет серьезная засуха. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такое бывает раз в 10 лет.

— Осадков выпадет не более 20-30% месячной нормы. При этом норма для июля составляет 94 миллиметра. На северо-западе Центральной России может и вовсе не выпасть ни капли дождя, — приводит слова эксперта РИА «Новости».

Евгений Тишковец добавил, что второй месяц лета — всегда самый влажный в году.

Похожие показатели были в 1997 году (выпало 6 миллиметров осадков), 2002 году (23 миллиметра осадков), 2010 году (12 миллиметров осадков), 2014 году (4 миллиметра осадков).

Синоптики ожидают, что температура в июле поднимется на полградуса-градус выше многолетних значений, за исключением середины месяца, когда немного «посвежеет».