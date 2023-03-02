Посетители ночного клуба «Старый приятель» в Нефтекамске стали свидетелями развратного шоу, которое возмутило горожан.

Ролик с места событий опубликован в группе «Инцидент Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как стриптизерша снимает с мужчины одежду и показывает непристойные движения.

«Стыд и срам, как это все аморально. Даже первобытные люди были намного культурнее этих дикарей!», — отметил один из местных жителей.

В заведении объяснили, что артистку наняли только на один вечер. От девушки не ожидали, что она устроит подобное. Больше стриптизершу приглашать на шоу не будут.