Четверг, 2 марта, 2023
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Жителей Башкирии возмутило развратное шоу в ночном клубе

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Посетители ночного клуба «Старый приятель» в Нефтекамске стали свидетелями развратного шоу, которое возмутило горожан.

Ролик с места событий опубликован в группе «Инцидент Башкортостан» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как стриптизерша снимает с мужчины одежду и показывает непристойные движения.

«Стыд и срам, как это все аморально. Даже первобытные люди были намного культурнее этих дикарей!», — отметил один из местных жителей.

В заведении объяснили, что артистку наняли только на один вечер. От девушки не ожидали, что она устроит подобное. Больше стриптизершу приглашать на шоу не будут.

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