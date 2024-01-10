Среда, 10 января, 2024
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Житель улицы Новосёлов организовал у себя дома наркопритон

7info
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В Рязани 28-летний местный житель организовал наркопритон в своей квартире на улице Новосёлов, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Оперативники, получившие информацию о наркопритоне, пресекли противоправные действия. Во время визита полицейских в квартире кроме хозяина находилась одна из посетительниц — 22-летняя рязанка.

В жилище рязанца нашли предметы для употребления наркотиков, молодой мужчина задержан.

По предварительным данным, наркоман нашёл двух девушек 22 и 29 лет, разделявших его пристрастие. Для получения очередной дозы мужчина приглашал их по очереди. Дамы приносили запрещённые препараты, которые употребляли вместе с хозяином квартиры.

Хозяину наркопритона грозит до 4 лет лишения свободы.

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