Вторник, 26 сентября, 2023
На главнуюНовости мира

Житель Томской области расстрелял из автомата мать, сестру и племянника

7info

Житель Томской области убил мать, сестру и племянника во время спора о наследстве, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, подозреваемый в массовом убийстве, 53-летний Евгений, жил с 81-летней матерью в её доме в селе Дзержинском Кировского района. 24 сентября к ним в гости приехали 47-летняя сестра мужчины с 18-летним сыном.

Ссора возникла во время обсуждения наследства. Евгений взял спрятанный автомат Калашникова и расстрелял семью.

Ночь стрелок провёл в доме с тремя трупами, правоохранителям об убийстве он рассказал днём в понедельник.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации