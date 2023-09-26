Житель Томской области расстрелял из автомата мать, сестру и племянника

Житель Томской области убил мать, сестру и племянника во время спора о наследстве, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, подозреваемый в массовом убийстве, 53-летний Евгений, жил с 81-летней матерью в её доме в селе Дзержинском Кировского района. 24 сентября к ним в гости приехали 47-летняя сестра мужчины с 18-летним сыном.

Ссора возникла во время обсуждения наследства. Евгений взял спрятанный автомат Калашникова и расстрелял семью.

Ночь стрелок провёл в доме с тремя трупами, правоохранителям об убийстве он рассказал днём в понедельник.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.