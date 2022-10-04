Житель Шацкого района отомстил бывшему работодателю, спалив его хозпостройку

62-летний житель посёлка Вачкас заявил в полицию о том, что против него совершено преступление. По словам заявителя, на его участке сгорела хозяйственная постройка. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

После осмотра места происшествия полицейские установили, что причиной возгорания стал поджог. Оперативники, опросив местных жителей, выяснили, что мужчину, проживающего на другом конце посёлка, незадолго до инцидента видели в их районе.

До недавнего времени этот 40-летний житель посёлка подрабатывал на фермерском хозяйстве у заявителя. Между мужчинами случился конфликт, и они разорвали рабочие отношения.

Сотрудники полиции нашли 40-летнего местного жителя и получили от него признательные показания.

По предварительным данным, после конфликта с бывшим работодателем житель посёлка решил отомстить ему. Облив бензином угол стены сарая, злоумышленник поджёг постройку. Сарай 12 квадратных метров сгорел полностью.

Следователь МО МВД Шацкий возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Санкция предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.