Житель Самарской области похитил у рязанки 600 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Он убедил ее перевести пенсионные накопления на «безопасный» счет. Поверив мошеннику, она перевела более 600 тысяч рублей на указанный «сотрудником банка» счет.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Полицейские выяснили, что похищенные деньги поступили на счет жителя Самарской области.

Реклама

Прокуратура подала исковое заявление в суд о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования.