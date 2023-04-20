Житель Ряжска в пьяной ссоре ударил оппонента табуретом по голове

Подвыпивший житель Ряжска в ходе пьяного конфликта ударил оппонента табуретом по голове. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Сотрудники МО МВД Ряжский задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью человека. Жители Ряжска сообщили полицейским, что в одном из домов завязалась драка и хозяин жилища размахивает табуретом.

Полицейские оперативно выехали по адресу и утихомирили буяна. Одному из гостей — 44-летнему местному жителю — потребовалась помощь врачей. У него диагностировали ушибленные раны теменной области головы справа.

Сотрудники полиции установили причастность к случившемуся 24-летнего хозяина жилища, в котором произошёл инцидент. Подозреваемого задержали. Ранее его судили за кражу.

Предварительно, в доме 24-летнего жителя Ряжска проходило застолье с алкоголем. Подвыпившие мужчины поссорились, а затем подрались. Подозреваемый схватил табурет и ударил гостя по голове. Присутствовавшие, испугавшись продолжения конфликта, вызвали полицию.

По статье о причинении вреда здоровью злоумышленнику грозит до 2 лет заключения.