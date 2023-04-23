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Воскресенье, 23 апреля, 2023

Житель Рязанской области негласно следил за бывшей женой с помощью GPS-трекера

Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Скопинский МСО СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело о незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Мужчину 1977 года рождения подозревают в использовании запрещённого к свободному обращению в России GPS-трекера.

Как считают следователи, не позднее февраля 2023 года подозреваемый купил в интернет-магазине специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации. По просьбе мужчины его сын поместил GPS-трекер в автомобиль, которым пользовалась бывшая супруга подозреваемого, чтобы негласно следить за женщиной.

Преступные действия выявили сотрудники УФСБ по Рязанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Назначены необходимые экспертизы, проводятся процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств.

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