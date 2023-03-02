Четверг, 2 марта, 2023
Татьяна Проводина

Житель Рязанского района в пьяной ссоре до смерти избил соседа

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Рязанский МСО СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя 1962 года рождения по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как выяснили следователи, 19 марта 2022 года в селе Подвязье соседи при распитии алкоголя поссорились и обвиняемый жестоко избил потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Благодаря грамотно спланированной работе следователей и криминалистов на месте происшествия преступление удалось раскрыть по горячим следам. Соседа погибшего задержали и по ходатайству следователя арестовали.

Следствие собрало достаточно доказательств и направило уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации