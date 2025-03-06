Подросток обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека

Рязанец обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п.п. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264). Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

Следствием установлено, что в апреле 2024 года 16-летний обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, управляя технически исправным автомобилем, при этом не имея права управления транспортными средствами и превышая разрешенную скорость движения, на участке автодороги в Сараевском районе совершил наезд на велосипедиста. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина 1977 года рождения получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.