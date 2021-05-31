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Понедельник, 31 мая, 2021
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Житель Подмосковья мог убить семью из-за ставок на спорт

Никита Брыкин
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В подмосковном Щелкове местный житель мог расправиться со своей семьей после ссоры с супругой из-за ставок на спорт, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

Инцидент произошел 30 мая в закрытой квартире, где нашли тела четырех человек: 40-летней женщины, двоих детей (17 и 11 лет) и 42-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, трупы пролежали в помещении с конца апреля. На женщине и школьницах обнаружили колото-резаные раны в области груди.

У главы семейства телесные повреждения отсутствовали. Рядом с ним лежала пустая бутылка из-под уксуса.

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