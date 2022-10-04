Житель Подмосковья занимался изготовлением марихуаны в Михайловском районе Рязанской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Рязанской области с коллегами из МО МВД Михайловский пресекли деятельность жителя Московской области, который занимался производством марихуаны. Подробности раскрыли в УМВД по Рязанской области.

Полиции стало известно, что 35-летний житель Подмосковья регулярно наведывается в село Печерники для заготовки больших объёмов растительного наркотика.

Когда подозреваемый в очередной раз приехал в село, правоохранители с санкции суда обследовали его домовладение. Полицейские нашли банки с марихуаной общей массой более 700 граммов и коробки с листьями конопли в стадии высушивания массой 2 килограмма 575 граммов. Кроме того, в доме обнаружили больше 10 вёдер, в которых мужчина ранее культивировал каннабис, а из урожая изготавливал марихуану.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.