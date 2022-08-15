Житель Михайлова меньше чем за сутки успел угнать и продать «Жигули»

Кража машины произошла в селе Стрелецкие Выселки. О пропаже ВАЗ-2107, припаркованного возле дома, полицейским сообщил 52-летний местный житель.

Свидетелей хищения не нашлось. Но вскоре один из жителей села рассказал знакомому об удачной сделке, которую провернул его приятель из Михайлова. Тот выгодно продал «Жигули» случайному знакомому, правда, неясно, на какие средства он сам приобрёл машину.

Правоохранители нашли 25-летнего жителя райцентра и установили его причастность к хищению. Подозреваемого задержали. Похищенный автомобиль изъяли. По статье о краже рецидивисту грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

По предварительной информации, ранее судимый за кражу мужчина в тот вечер был в гостях в селе Стрелецкие Выселки. Когда спиртное закончилось, мужчина решил вернуться домой и заметил на улице села «семёрку». Злоумышленник взломал салон авто, завёл двигатель и уехал, торопясь в город. Покупателя на краденую машину он нашёл утром.