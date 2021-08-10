Житель Касимова выращивал на огороде марихуану

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В Касимове мужчина выращивал марихуану на дачном участке. Оперативники нашли на плантации 28 кустов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативникам стало известно, что 36-летний местный житель любит употреблять запрещенные вещества. Оказалось, что мужчина часто навещает дачный участок, а оттуда возвращается в состоянии опьянения.

Полицейские задержали подозреваемого и обследовали его участок. Оказалось, что мужчина выращивал на открытом грунте 28 кустов конопли. Плантацию ликвидировали. В доме полицейские изъяли около 400 граммов готовой марихуаны.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотиков в крупном размере) и ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное хранение наркосодержащих растений в крупном размере).