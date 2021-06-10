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Четверг, 10 июня, 2021
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Житель Касимова получил реальный срок за стрельбу по людям из пневмата

7info
Травматический пистолет vendetta
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Касимовский районный суд приговорил 31-летнего жителя Касимова к реальному сроку заключения за стрельбу по людям из пневматики. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

В январе 2021г. мужчина поссорился с женой. На улице касимовец увидел компанию людей, среди которых был ребёнок. Желая улучшить настроение, мужчина дважды демонстративно выстрелил в их сторону из пневматического газобаллонного пистолета. Пострадавшие сильно испугались, поскольку восприняли его действия как угрозу своей жизни и безопасности.

Подсудимый явился с повинной, признал вину, раскаялся, помогал следствию. Это стало смягчающим обстоятельством. В то же время в момент стрельбы он отбывал условный срок по двум вынесенным ранее приговорам. Суд посчитал это отягчающим обстоятельством. 

С учётом отмены условного осуждения по предыдущим приговорам следующие 2 года 3 месяца подсудимому предстоит провести в колонии-поселении.

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