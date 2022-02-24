Женщина и ребёнок пострадали в массовом ДТП на улице Чкалова

В результате массового ДТП на улице Чкалова в Рязани пострадали 23-летняя женщина и 9-месячный ребёнок. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

- Реклама -

23 февраля в 12:31, у дома № 3, 47-летний рязанец на автомобиле «Ситроен Джампер» совершил наезд на остановившийся «Чери Тигго» под управлением 29-летнего жителя Московской области. После этого «Чери» врезается в стоявший впереди «Киа Церато» под управлением 23-летнего рязанца.

Помощь медиков потребовалась пассажирке «Чери» и её ребёнку.

Подробности ДТП устанавливаются.