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Четверг, 24 февраля, 2022

Женщина и ребёнок пострадали в массовом ДТП на улице Чкалова

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Женщина и ребёнок пострадали в массовом ДТП на улице Чкалова

7info

В результате массового ДТП на улице Чкалова в Рязани пострадали 23-летняя женщина и 9-месячный ребёнок. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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23 февраля в 12:31, у дома № 3, 47-летний рязанец на автомобиле «Ситроен Джампер» совершил наезд на остановившийся «Чери Тигго» под управлением 29-летнего жителя Московской области. После этого «Чери» врезается в стоявший впереди «Киа Церато» под управлением 23-летнего рязанца.

Помощь медиков потребовалась пассажирке «Чери» и её ребёнку.

Подробности ДТП устанавливаются.

Женщина и ребёнок пострадали в массовом ДТП на улице Чкалова
Женщина и ребёнок пострадали в массовом ДТП на улице Чкалова
Женщина и ребёнок пострадали в массовом ДТП на улице Чкалова

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