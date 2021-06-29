Женившийся на падчерице отчим закопал ее в лесу в Ленобласти

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Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Луги Александра, который подозревается в убийстве падчерицы, пишет КП.

Сообщается, что неприметный водитель одновременно охмурил 40-летнюю женщину и ее 19-летнюю дочь. Сначала мужчина женился на матери, а уже потом на своей падчерице. Девушка родила ему двоих детей, но тут он неожиданно решил вернуться первой возлюбленной.

Когда молодая жена попыталась его остановить, он ее задушил. По предварительной информации, мать погибшей помогла убийце закопать тело в лесу.

Вскоре выяснилось, что падчерица могла состоять в отношениях с подозреваемым с 12 лет. Мать девушки призналась, что в возрасте 15 лет ее дочь сбежала с тем самым водителем и вступила с ним в половую связь. На него возбудили уголовное дело. В колонию его отправлять не стали.

«И в итоге фокус с дочери он переместил на меня. Стал за мной ухаживать. Я была не против и уже в 2018 году мы с ним поженились», – пояснила мать погибшей.

Оказалось, что девушка родила сына, но бросила его, оставив жить с матерью, которая стала воспитывать внука. После свадьбы отчима и падчерицы та забеременела от него второй раз. На этот раз необычная семья оставила ребенка себе.

Некоторое время спустя пара начала ссориться, и Александр ушел от своей жены и вернулся к ее матери, своей бывшей супруге.

«Ей (дочери) нравилось «портить Саше кровь». Он ей все время звонил и просил разрешения увидеть младшего сына. А она требовала от него деньги, хотя он и так обеспечивал детей. Он вспыльчивый, но добрый…», – рассказала женщина.

Во время одной из встреч Александр приехал к девушке, чтобы увидеться со своим младшим сыном. В итоге мужчина задушил молодую жену. После этого он спокойно вернулся к ее матери жить со своим младшим ребенком.