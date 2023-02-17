Супруга Романа Костомарова Оксана Домнина прокомментировала «Аргументам и Фактам» ситуацию с болезнью фигуриста.

По ее сломам, у мужа началась пневмония после того, как сильно заболела рука. Она начал принимать противовоспалительные и болеутоляющие препараты.

«Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января», – отметила Домнина.

С самого начала лечения Костомарова в стационаре его семья была в курсе происходящего.

«У мужа было очень тяжелое состояние, все показатели зашкаливали. Это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают», – подчеркнула собеседница газеты.

Домнина назвала наглой ложью информацию о том, что маму фигуриста не пускают в больницу. Она призвала молиться о выздоровлении Костомарова.