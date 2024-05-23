Жена генерала Шамарина рассказала, что происходило за два дня до ареста

Супруга генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, арестованного по обвинению в получении взятки, считает, что ее мужа подставили, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Об аресте замначальника Генштаба ВС России стало известно накануне. Ему вменяют получение взятки в размере 36 миллионов рублей.

Как пишет газета, Елизавета Шамарина утверждает, что генерал за день до задержания встретился с другом, который сам вручил ему два миллиона рублей в долг на подарок сыну на свадьбу. Спустя сутки у него прошли обыски.

Депутат Госдумы, генерал Виктор Соболев предположил, что задержанный офицер мог иметь отношение к спецзаказам.