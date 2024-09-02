Жара 31 августа подарила неплохой клев на рыбатлоне и интригу до самого финиша

4-й финальный этап рязанского поплавочного рыбатлона-2024 прошел в последний день лета в рамках празднования Дня города Рязани. Место для рыбатлонистов было знакомое – Рюминский пруд у самого стадиона ЦСК. И в необычную для конца лета 30-градусную жару 65 рыбатлонистов рванули со старта по беговой дорожке стадиона.

Это был финальный поплавочный этап сезона, и в нем решалась судьба чемпионства в Общем зачете 2024 года. Клев в этот день был весьма неплохим для данного водоема – некрупная плотва и окушки радовали и мужчин, и женщин, и детей. Молодой рязанец Егор Архипов быстро смог две рыбы, но за ним вслед бросился в погоню Владимир Никонов. Их разделяло что-то около полминуты. Егор всегда очень неплох ногами, поэтому отстоять свою победу он смог с блеском, не подпустив к себе конкурента. 22 минуты 32 секунды – его чемпионский результат, Владимир проиграл ему те же самые полминуты. А бронзу взял опытнейший москвич Валентин Вагшуль.

Среди девушек победу праздновала разогнавшаяся по ходу этого сезона рязанка Ольга Кованова, среди детей – Никита Данилов из Рыбного. 4-е место, которое завоевал на этом этапе Сергей Пятков, позволило ему впервые в карьере стать чемпионом Общего зачета, причем с неплохим отрывом. 2-е место в Общем зачете занял Валентин Вагшуль, а бронзу сезона завоевал опытнейший Алексей Мезенцев, опередивший всего на один балл жителя Коломны Михаила Филиппенко. Причем, Михаил третий год подряд занимает обидное 4-е место в Общем зачете!

Среди девушек победу в Общем зачете заслуженно праздновала Ольга Кованова. 2 место – Светлана Снегирева, 3 место – Ирина Мефодина. Завершит рыбатлонный сезон 2024 ежегодный спиннинговый чемпионат в Рязани. Место и дату организаторы огласят совсем скоро…