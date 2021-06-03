Зелёный Марафон в Рязани пройдет в онлайн формате

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Принять участие в онлайн-забеге сможет каждый желающий, используя приложение «Зелёный Марафон». (доступно всем, независимо от места проживания)

В мобильном приложении будет предложено выбрать одну из четырёх дистанций (4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км).

180 самых быстрых участников среди мужчин и женщин на каждой дистанции получат призы, среди которых смарт-дисплей SberPortal, подписка СберПрайм на 1 год, кубки и медали Зелёного Марафона.

Бежать онлайн можно в любое удобное время суток с 00:00 до 24:00 5 июня.

Но пробежать можно и меньше. Каждый участник, преодолевший дистанцию от 1 км, сможет получить памятный сувенир — саше с семенами цветов.

Достаточно будет зафиксировать свой результат и подтвердить его в мобильном приложении на промо-стойке «Зеленого марафона».

Промо-стойка Зеленого марафона будет расположена 5 июня с 10.00 до 15.00 в Центральном парке культуры и отдыха, рядом с Центральным входом в парк с улицы Братиславская.