«Зелёный патруль» представил Национальный экологический рейтинг по итогам лета 2022 года

Общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала Национальный экологический рейтинг регионов России по итогам минувшего лета.
Рязанская область опустилась в рейтинге на две строчки по сравнению с прошлым годом из-за лесных пожаров и находится на 34-ом месте в России.
Директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов рассказал, что в целом по стране этим летом лесные пожары были вдвое менее интенсивными и обширными, чем в экстремальном 2021 году. Отдельно специалист выделил Рязанский регион: пожары тушили на первоначальной стадии, задействовали тысячи человек и сотни единиц техники.
Представитель «Зелёного патруля» считает, что лесные пожары должны тушить не пожарные МЧС, а именно Авиалесоохраны. Зачастую встречный пал – единственный способ остановить огонь, а это профессионально делают специалисты Авиалесоохраны.
По словам эксперта, средства авиации нужно использовать для утренней разведки очагов пожара, для заброски пожарных на место работы, но не для сбрасывания нескольких кубов воды в лес.
Рейтинг формируется с 2007 года и регулярно по итогам каждого сезона публикуется с 2008 года. Результат отражает события в сфере экологии во всех регионах России с 1 июня по 31 августа 2022 года.
По итогам минувшего лета десятка лидеров Национального экологического рейтинга выглядит следующим образом:
Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай, Курская область, г. Москва, Чукотский АО, Алтайский край, Костромская область, Чувашская Республика, Чеченская Республика.
Десятка отстающих:
Еврейская АО, г. Севастополь, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Челябинская область, Красноярский край, Забайкальский край, Иркутская область, Свердловская область, Омская область.
Рейтинг составляется на основе природоохранного, промышленно-экологического, социально-экологического и сводного экологического индексов.