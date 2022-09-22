«Зелёный патруль» представил Национальный экологический рейтинг по итогам лета 2022 года

Общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала Национальный экологический рейтинг регионов России по итогам минувшего лета.

Рязанская область опустилась в рейтинге на две строчки по сравнению с прошлым годом из-за лесных пожаров и находится на 34-ом месте в России.

Директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов рассказал, что в целом по стране этим летом лесные пожары были вдвое менее интенсивными и обширными, чем в экстремальном 2021 году. Отдельно специалист выделил Рязанский регион: пожары тушили на первоначальной стадии, задействовали тысячи человек и сотни единиц техники.

Роман Пукалов: «Увеличение федерального финансирования на тушение пожаров с 6 млрд. до 14 млрд рублей сразу принесло положительный эффект. Молодцы пожарные​ Авиалесоохраны, мастера леса, волонтёры»

Представитель «Зелёного патруля» считает, что лесные пожары должны тушить не пожарные МЧС, а именно​ Авиалесоохраны. Зачастую встречный пал – единственный способ остановить огонь, а это профессионально делают специалисты Авиалесоохраны.

Роман Пукалов: «Что касается рязанских пожаров и задымления Москвы в августе —​ своими силами в регионе сразу не справились и молчали. А может быть, среднее руководящее звено не хотело «беспокоить начальство». Хотим порекомендовать для руководителей всех уровней. Если понимаете, что своими силами с лесными пожарами не справиться, не бойтесь докладывать начальству, не запускайте ситуацию. Объявлять режим ЧС нужно, как только становится ясно, что без этого не обойтись. В Рязанской области тянули с 7 августа, пока всю Москву через 10 дней​ не заволокло дымом. Не бойтесь объявлять режим ЧС»

По словам эксперта, средства авиации нужно использовать для утренней разведки очагов пожара, для заброски пожарных на место работы, но не для сбрасывания нескольких кубов воды в лес.

Роман Пукалов: «Может, такой сброс и будет эффективным где-то на Кипре или в Испании, но не в российской тайге с мощной моховой подстилкой. Эти финансовые средства эффективнее потратить на усиление наземной группировки»

Рейтинг формируется с 2007 года и регулярно по итогам каждого сезона публикуется с 2008 года. Результат отражает события в сфере экологии во всех регионах России с 1 июня по 31 августа 2022 года.

По итогам минувшего лета десятка лидеров Национального экологического рейтинга выглядит следующим образом:

Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай, Курская область, г. Москва, Чукотский АО, Алтайский край, Костромская область, Чувашская Республика, Чеченская Республика.

Десятка отстающих:

Еврейская АО, г. Севастополь, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Челябинская область, Красноярский край, Забайкальский край, Иркутская область, Свердловская область, Омская область.

Рейтинг составляется на основе природоохранного, промышленно-экологического, социально-экологического и сводного экологического индексов.