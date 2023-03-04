Здание бывшего педучилища для школы №1 в Рязани отремонтируют в 2023 году

Александр Шевырев, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, и Александр Чайка, депутат Рязанской городской Думы по округу №20, осмотрели здание бывшего педагогического училища на улице Горького. Ранее здание, являющееся памятником архитектуры, было передано школе №1. В этом году здесь планируется капитальный ремонт.

Согласно сообщению директора школы Ольги Горьковых, после ремонта помещения будут использоваться для занятий учениками начальной школы. В результате ремонта здесь появятся 9 новых кабинетов, актовый и два спортивных зала, что позволит разгрузить основное здание школы. Однако перед началом ремонтных работ потребуется перепланировка помещений.

Ремонтные работы начнутся в апреле, но образовательное учреждение продолжит работу в штатном режиме. Администрации школы предстоит скорректировать режим работы столовой и обустроить переход между зданиями.

Кроме того, планируется провести благоустройство прилегающей территории. Директор школы вместе с депутатами обсудили возможность установки новой спортивной площадки во дворе школы. Один из вариантов реализации этой инициативы — участие в программе местных инициатив в 2024 году.