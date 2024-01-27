Завершился первый этап строительства молочной-товарной фермы в Касимовском районе

В племенном заводе «Дмитриево» завершился первый этап строительства молочной-товарной фермы на 2000 голов: коровник №1, доильно-молочный блок, уже установили оборудование. Первые 400 бурёнок обживают новый дом, скоро к ним присоединятся остальные. Об этом сообщает группа Касимовского района.

Строительство животноводческого комплекса реализуется в рамках инвестиционного проекта объёмом вложений более 2,1 млрд. рублей. Производственная мощность объекта – 20,7 тыс. тонн молока в год. Вторую очередь планируют возвести в 2024 году. Строительство комплекса создаст 30 новых рабочих мест.

Хозяйство «Дмитриево» имеет статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы и является крупным производителем молока. Поголовье составляет более 3,3 тыс., в том числе 1,5 тыс. коров.

Племзавод «Дмитриево» — лидер Касимовского района по продуктивности коров. Надой на одну фуражную бурёнку в 2023 году составил 11071 кг. Валовый надой в сутки — более 48 тонн молока, это 45% от общего валового надоя в сутки по Касимовскому району.