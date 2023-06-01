Завершился капремонт пути на участке Чемодановка – Ряжск

Железнодорожники завершили капитальный ремонт 2 главного пути на участке Чемодановка – Ряжск Московской железной дороги протяженностью 12,7 км, расположенного в Рязанской области.

Работы проводились в течение 45 суток по технологии «закрытого перегона». Она предусматривает закрытие участка пути для движения поездов на несколько суток и организацию фронта работ в круглосуточном режиме с привлечением тяжелой путевой техники. При этом значительно экономится время и материальные ресурсы.

На период ремонта движение поездов было организовано по одному пути в реверсивном режиме. Для разъезда пассажирских и грузовых поездов были уложены временные пути длиной 800 метров и два стрелочных перевода. В процессе было задействовано около 100 железнодорожников и 15 единиц техники.

Всего в Рязанской области в 2023 году планируется обновить около 28 км пути.