Пятница, 27 сентября, 2024

Завершилось расследование убийства рязанского пристава Калужского

Автор: Валерия Мединская

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Сергей Калужский. Фото: УФССП России по Рязанской области

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Рязанской области завершил расследование уголовного дела об убийстве пристава Сергея Калужского. Об этом 27 сентября сообщили в ведомстве.

Следователями установлено, что вечером 1 ноября прошлого года рязанец Сергей Ананикян приехал на велосипеде на улицу Сельских строителей, где проживал начальник отделения судебных приставов по Рязани Калужский. Дождавшись Калужского, Ананикян несколько раз выстрелил в него. Ранения в голову и грудную клетку оказались смертельными, судебный пристав погиб на месте. Обвиняемый бросил орудие преступления у мусорных контейнеров недалеко от места убийства и скрылся.

Убийство раскрыто в кратчайшие сроки в тесном взаимодействии с сотрудниками региональных управлений МВД, ФСБ и ФССП России. Сергея Ананикяна задержали 5 ноября. По уголовному делу провели более 45 судебных экспертиз, допросили 50 свидетелей. Среди них — несовершеннолетний, который видел, как фигурант дела покидал место преступления.

Следователями были также осмотрены записи с камер видеонаблюдения. С их помощью удалось восстановить маршрут движения Сергея Ананикяна в день трагедии. В ходе обысков и осмотров были обнаружены следы преступления, в том числе велосипед.

— Версия обвиняемого и стороны защиты о причинении смерти по неосторожности была полностью опровергнута собранными следствием доказательствами. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении следственного управления.

Напомним, Сергея Калужского убили в профессиональный праздник, День судебного пристава. Изначально этот факт наводил на мысль, что мотивом убийства могла стать профессиональная действительность мужчины. Однако позднее выяснилось, что мотивом убийства стала ревность.

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