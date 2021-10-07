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Четверг, 7 октября, 2021
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Завершено расследование уголовного дела о массовом ДТП на мосту через Трубеж

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Завершено расследование уголовного дела о массовом ДТП на мосту через Трубеж

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2-ой отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Рязанской области завершил расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 12 апреля этого года на мосту через реку Трубеж в Рязани произошло массовое ДТП с участием автобуса. Следователям удалось установить, что водитель автобуса перед поездкой прошёл предрейсовый медосмотр. У него были повышенные показатели давления и температуры тела. Однако несмотря на это он сел за руль.

В 14 часов состояние мужчины ухудшилось. Во время движения он потерял сознание и столкнулся с двигающимися в попутном направлении 11 автомобилями. В ДТП 9 человек получили травмы. Среди них – годовалый малыш. Пяти пострадавшим потребовалась госпитализация.

Указанные выше обстоятельства стали возможными в виду нарушений, допущенных фельдшером. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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