Заведующую детсадом в Касимовском районе подозревают в подлоге

Касимовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Рязанской области возбудил три уголовных дела в отношении заведующей одного из детских садов. Женщину подозревают в судебном подлоге, сообщили в ведомстве 18 марта.

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По материалам региональном прокуратуры, с января 2018 года по март 2021 года заведующая издавала приказы, согласно которым трое ее знакомых в разное время, якобы, занимали должности сторожа и кухонного работника данного учреждения. В итоге им незаконно начислялся пенсионный стаж и уплачивались страховые взносы. При этом зарплата, предусмотренная для этих граждан, передавалась другим сотрудникам, которые фактически выполняли обязанности.

Сейчас по делу проводятся следственные действия. Предстоит установить обстоятельства совершённого преступления.