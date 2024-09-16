Жители Западной Сибири и Европейской части России смогут наблюдать затмение кукурузной Луны на утреннем небе 18 сентября. В Москве оно начнется с 05:13, общая продолжительность затмения составит около 4,5 часа. Луна появится на небе в столице уже после 19:00 17 сентября, рядом с ней будет виден яркий Сатурн. Авторы URA.RU рассказали, что можно делать во время затмения кукурузной Луны и чего лучше избегать.

Почему Луну называют кукурузной?

Кукурузной полную Луну назвали коренные американские племена, которые начинали сбор кукурузы с первым осенним полнолунием. В других частях мира это полнолуние также известно как «Урожайная Луна», поскольку люди использовали её свет для работы на полях после захода солнца.

Как наблюдать затмение кукурузной Луны?

Для наблюдения за лунным затмением не нужны специальные защитные очки, как при солнечных затмениях. Стоит избегать резких перепадов света, например, при переходе от искусственного освещения к темноте. Для наблюдения в темноте можно использовать фонарик с красным светом, который меньше напрягает глаза. Если вы используете бинокли или телескопы, важно правильно их настроить и обеспечить устойчивость оборудования, чтобы предотвратить падения или повреждения.

Влияет ли затмение на здоровье и самочувствие?

Лунные затмения часто связывают с эмоциональной нестабильностью и нервозностью. Люди могут становиться более импульсивными и принимать спонтанные решения. Однако не стоит рассматривать этот период только в негативном ключе. Это время может стать благоприятным для саморефлексии, освобождения от устаревших взглядов и обдумывания личных целей.

Астрологи рекомендуют использовать энергию затмения для внутреннего диалога и поиска баланса. Важно сохранять позитивный настрой, избегать негативных мыслей и не поддаваться панике.

Что можно делать во время затмения кукурузной Луны?

Организация дел и пространства. Этот период подходит для уборки, разгребания накопившихся задач и планирования будущих проектов. Избавление от токсичных отношений. Затмение может стать временем для разрыва связей, которые негативно влияют на вашу жизнь, открывая путь к более позитивным отношениям. Переосмысление ценностей. Время затмения способствует глубокой саморефлексии, что поможет вам пересмотреть свои приоритеты и понять, что требует изменений. Ритуалы и медитации. Те, кто интересуется эзотерикой, могут проводить ритуалы для привлечения удачи, финансового благополучия или укрепления отношений. Медитация во время затмения может помочь сосредоточиться на личных целях и духовном развитии.

Что нельзя делать во время затмения?