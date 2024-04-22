Рязанцы могут записаться к нотариусу через Госуслуги

В Рязанской области доступна запись к нотариусу через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Записаться к нотариусу г. Рязани или Рязанской области не займет много времени и при этом позволит спланировать посещение.

Алгоритм получения указанной услуги достаточно простой. Для этого заявителю необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. В строке поиска необходимо набрать «Нотариус»

и нажать клавишу «Enter», затем выбрать регион из предложенного списка и тематику (вопрос, который нужно решить у нотариуса). На странице портала Госуслуг имеется возможность проверить свои данные

и при необходимости их скорректировать. При желании можно отправить необходимые нотариусу документы, которые будут проверены. После выбора нотариуса, даты и времени, удобных для посещения, заявителю необходимо дождаться подтверждения записи в личном кабинете.

Запись к нотариусу через Госуслуги абсолютно бесплатная, а нотариальные действия оплачиваются на приеме у нотариуса в соответствии с федеральными и региональными тарифами.

В случае необходимости решения у нотариуса в один день нескольких вопросов, записаться нужно по каждому вопросу отдельно и по желанию загрузить документы по каждой записи.

Кроме того, указанная услуга позволяет записаться к нотариусу, который работает в другом регионе. Это особенно удобно, когда речь идет о вступлении в наследство и необходимости оформления документов по месту жительства наследодателя.

В настоящее время возможности портала государственных и муниципальных услуг становятся все более востребованными и активно используются жителями нашего региона.