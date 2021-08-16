24.8 C
Рязань
Понедельник, 16 августа, 2021
На главнуюНовости РязаниНовости медицины
Новости РязаниНовости медициныНовости мира

Заниматься суррогатным материнством могут разрешить только государственным клиникам

7info7
Заниматься суррогатным материнством могут разрешить только государственным клиникам
- Advertisement -

В России разработан новый законопроект о применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), узнали «Известия». Документ недавно был направлен в правительство для получения отзыва перед внесением в Госдуму.

Он предусматривает допуск к ВРТ только медорганизаций государственной и муниципальной систем здравоохранения. Законопроект предполагает, что к ВРТ смогут обращаться пары в зарегистрированном браке, а также одинокие женщины. Причем, все они должны быть гражданами РФ.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что Россия относится к числу стран с самым либеральным и наименее проработанным законодательством в области суррогатного материнства. Относительная дешевизна и отсутствие законодательных ограничений уже сделали Россию одним из центров «репродуктивного туризма».

Также в пояснительной записке подчеркивается, что в последнее время участились случаи использования ВРТ не в целях лечения бесплодия, а для лиц, не имеющих право на применение таких технологий (в основном, одиноких мужчин-иностранцев). По сведениям Росздравнадзора по Москве и МО, было выявлено 48 случаев предоставления услуг ВРТ одиноким мужчинам-иностранцам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Не примут у частных: суррогатное материнство предложили перевести в госклиники

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]