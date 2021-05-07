Замок для туриста: пять условий для выбора надежной палатки

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За окном властвует май и колышется молодая листва, а значит — пора отпусков совсем близко. Многие читатели из-за недоступности зарубежных поездок, скорее всего предпочтут отдохнуть на российских просторах. Тысячи туристов отправятся в походы по живописным местам.

Наряду с рюкзаком и спальным мешком один из главных атрибутов таких путешествий — уютная и надежная палатка. О том, как выбрать комфортный и компактный «замок» для любителей странствий мы расскажем в этом небольшом обзоре.

Укрытие по сезону

Прежде чем приобрести временное жилище туристу стоит определиться, на какой сезон будет рассчитана его палатка. Летний вариант — это изделие из легкой ткани с вентиляционными отверстиями. Благодаря этому пространство в мобильном доме продувается, поэтому внутри всегда свежо. Однако от сильных осадков и мощного ветра сооружение не спасет.

Палатки, в которых можно защититься от сильного дождя и штормовых порывов, шьются из более плотной материи и отличаются устойчивой конструкцией. Кроме того, для похода в знойное время года пригодится укрытие, оснащенное москитной сеткой.

Купол, изба или полубочка?

Когда вы ищете оптимальную форму туристического жилища, вы сразу решаете несколько задач — определяете объем укрытия, его удобство и скорость установки самой палатки.

— Исходя из этих критериев палатки делят на каркасные и бескаркасные, — поясняет Юрий Береснев, продавец-консультант магазина по продаже товаров для активного отдыха. — Каркасные укрытия могут иметь форму полусферы. Куполообразные изделия состоит из двух или более дуг, перекрещенных между собой. Они создают купол, на который и натягивается тент. Конструкция проста в сборке и при этом обеспечивает ветроустойчивость, с нее хорошо стекает вода.

Если форма палатки напоминает полубочку , то дуги устанавливаются параллельно друг другу и создают некое подобие туннеля. Благодаря почти отвесным стенам она предоставляет максимум жилого пространства. Поставить сооружение в одиночку – довольно трудная задача — нужно обеспечить параллельность дуг и максимальное натяжение полога. При сильном порыве ветра такие модели часто срывает с места.

Бескаркасные палатки — это хорошо знакомые туристам со стажем двускатные палатки, напоминающие деревенскую избушку. Такие укрытия крепятся на колышки и в сборке считаются более сложными, нежели каркасные модели. Их значимый козырь — доступная цена.

Если говорить о вместимости палатки, то перед путешественниками всегда стоит дилемма — брать одну большую палатку на всех либо несколько двух- трех местных укрытий.

Метры для отдыха

Один большой дом, как правило, стоит дешевле двух-трех средних. В общей палатке веселее проводить время вместе, но полной уединенности здесь не обретешь. Кроме того, просторная многоместная палатка — вещь громоздкая и неудобная в транспортировке.

— Длину туристического жилища предпочтительнее выбирать исходя из роста самого высокого туриста, — отмечает Юрий Береснев. — Оптимальная высота убежища — 120-130 сантиметров. Комфортная ширина палатки — 60-80 сантиметров на одного туриста.

При выборе габаритов учтите, что с вами будут вещи, которые тоже придется где-то разместить.

На некоторых изделиях встречаются маркировки «2+1» или «3+1». Это значит , что в укрытии может разместиться еще один человек, но со снижением комфорта ночевки, т. е. на каждого будет приходиться меньше положенных 60 см. Такой вариант оптимален для путешествий с детьми.

Удобные мелочи

Если говорить о цвете туристического домика, то здесь важна цель вашего путешествия. Если собираетесь в экстремальный поход, то берите яркие оттенки: красный, желтый, оранжевый. Это нужно, чтобы вас могли быстрее обнаружить в случае ЧП. Классические цвета палаток для обычного путешествия в лес или для сплава по рекам — синий, зеленый или желтый.

Хорошо, если ваше изделие оснащено дополнительными аксессуарами, такими как кармашки и крючки для размещения личных вещей, петля для подвешивания лампы, набор для ремонта, тента, крючков и москитной сетки.

Если вы учтете все перечисленные нами параметры, то сможете легко выбрать палатку из широкого ассортимента товаров для туризма. Цена на мобильные туристические домики в рязанских магазинах варьируется от 2 000 рублей за двухместную модель до 84 000 рублей за роскошные шестиместные апартаменты.