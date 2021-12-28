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Вторник, 28 декабря, 2021
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Замглавы администрации Касимовского района стал высокопоставленный полицейский Иван Бахилов

Александр Ильин
Фото: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

На должность заместителя главы администрации Касимовского района по общим вопросам назначен бывший начальник УМВД по Рязанской области и экс-руководитель МВД по республике Адыгея Иван Бахилов, сообщает «Новая газета». 

Информацию изданию «Вид сбоку» подтвердили в районной администрации. Отметим, что пока на интернет-ресурсах касимовской власти официальных данных о назначении Бахилова нет.

Напомним, в марте 2021 года Бахилов стал руководителем МВД по Адыгеи; до этого являлся врио начальника УМВД России по Рязанской области. По данным  «Новой», рапорт об увольнении по собственному желанию он написал 5 октября.

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Прежний глава касимовской администрации — Герман Боков — ушёл в отставку по собственному желанию 10 декабря. 

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