Замглавы администрации Касимовского района стал высокопоставленный полицейский Иван Бахилов

На должность заместителя главы администрации Касимовского района по общим вопросам назначен бывший начальник УМВД по Рязанской области и экс-руководитель МВД по республике Адыгея Иван Бахилов, сообщает «Новая газета».

Информацию изданию «Вид сбоку» подтвердили в районной администрации. Отметим, что пока на интернет-ресурсах касимовской власти официальных данных о назначении Бахилова нет.

Напомним, в марте 2021 года Бахилов стал руководителем МВД по Адыгеи; до этого являлся врио начальника УМВД России по Рязанской области. По данным «Новой», рапорт об увольнении по собственному желанию он написал 5 октября.

Реклама

Прежний глава касимовской администрации — Герман Боков — ушёл в отставку по собственному желанию 10 декабря.