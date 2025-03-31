Закулисные интриги и выгодные «договорняки»: прогноз от Глобы до 6 апреля

Астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале публикует прогноз не неделю с 31 марта по 6 апреля. По его словам, наступает неделя важных инициатив, закулисных интриг и взаимовыгодных договоренностей.

Астролог предупредил: вперёд выходят те, кто способен смотреть вдаль и строить большие планы. И, тем не менее, не стоит отказываться от сиюминутной выгоды. Успех лежит в балансе между общим и частным.

— Солнечное затмение хоть и осталось позади, но событийный и энергетический шлейф ещё будет простираться на текущую неделю. Сдержанность и осмотрительность совершенно определённо не помешают, — пишет Глоба.

Фото с сайта pxhere.com

Нептун начал своё шествие по знаку Овна. В личном плане всё важнее становится поиск идеалов и ориентиров для роста. При правильном внутреннем настрое Нептун придаёт сил двигаться к своим мечтам и не останавливаться на достигнутом.

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Девятый лунный день завершает неделю в воскресенье. Как обычно потребует осторожности и осмотрительности. Лучшим решением будет заранее отложить важное и не планировать чего-то серьёзного.

В общественном движении преобладают подводные течения. Все та же борьба за истину и попытка вывести все на чистую воду. В противоборстве к этому активное противостояние и желание вновь замести неприглядную правду под ковёр. Но обличения только начинаются – и это даже не верхушка айсберга.

Для личности время подытожить события между двумя затмениями. Кропотливый анализ позволит избирательно и с ясным умом выбросить лишнее и чужеродное из жизни. Впрочем некоторые явления ушли сами и будут отживать. Не держитесь за рудименты – позвольте им отжить своё и двигайтесь дальше.

В то же время многие дела, вставшие на паузу в последние несколько недель, возобновляют свой ход. Что-то из этого явится в обновленной форме, а некоторые люди из прошлого – с новыми предложениями. На этом фундаменте вырастут хорошие дела.

— В рабочей сфере держитесь вектора планомерного развития. Не старайтесь прыгать выше головы и форсировать события. Выделяйте тех, кто отстаивает интересы компании. Не время для кадровых перестановок. Вложения в расширение дела, — cоветует Богдан Глоба.

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На личном фронте проявите заботу о партнёре и покажите, как важны ваши отношения. Даже если партнер не проявит того же тепла, то ваше обогащает душу и развивает пространство. Тем, кто ищет любви, со второй половины недели стоит внимательнее присмотреться к окружению.

31 марта, понедельник: займитесь ревизией текущих дел. Если нужно, пересмотрите договорённости. Расширяйте сферу общения и не бойтесь поднимать волнующие вопросы. Не упустите возможность завести хорошие знакомства.

1 апреля, вторник: с утра берите быка за рога. Соображайте быстро и не тяните с ответами. Интеллектуальная и творческая деятельность приносят плоды. Вечером хорошая возможность провернуть краткосрочные проекты.



2 апреля, среда: подходите к делам серьёзно и решайте все основательно. Мелочи подождут. Хорошо пойдут учёба, торговля и творчество. Спешите представить свою работу окружающим. Думайте наперёд и большими категориями.

3 апреля, четверг: дела спорятся с утра, но уже после полудня энергия утяжеляется. Берегите силы и не перетруждайтесь. Логистика и технические сюрпризы весь день. Вечер ставит вопросы ребром и заставляет действовать решительно.

4 апреля, пятница: прибыльный и успешный для сообразительных и расторопных. Не спешите вовлекать других, а сначала разберитесь во всем сами. Присмотритесь к новшествам и двигайтесь к обновлению. Начните ремонт или строительство.



5 апреля, суббота: домашние дела требуют внимания. Уделите время личному и, если необходимо, напомните окружающим о своём пространстве. Иногда просто нужно перезарядить батарейки и насладиться моментом.



6 апреля, воскресенье. Напряжённый и обманчивый под тенью 9 лунного дня. Не особо активничайте, а лучше займитесь рутинными делами. И обойдитесь без экстрима. День взрывной.