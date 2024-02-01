Четверг, 1 февраля, 2024
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Закон о запрете «наливаек» принят

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Изображение от jcomp на Freepik
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Закон о запрете «наливаек» принят, написал в телеграм-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что «наливайки» днём работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить.

Сегодня принят закон, регионы смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

У субъектов РФ уже есть право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции.

Теперь, после принятия решения о запрете «наливаек», у региональных властей будут все возможности навести порядок в этой сфере».

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