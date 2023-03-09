ЗАГС Рязанской области назвал самые частые и редкие имена февраля

В Главном управлении ЗАГС Рязанской области рассказали, какие имена жители региона чаще и реже всего давали своим новорождённым детям в феврале 2023 года.

Частые имена мальчиков: Илья, Александр, Михаил, Артём, Кирилл, Арсений, Марк, Егор, Максим, Дмитрий;

девочек — Дарья, Анна, Виктория, Вероника, Василиса, Полина, София, Алиса, Варвара, Ева.

Редкие имена мальчиков — Григорий, Василий, Велеслав, Игнат, Всеволод, Ростислав, Серафим, Тихон, Родион, Феофан;

девочек — Майя, Велеслава, Марта, Евгения, Лилия, Виолетта, Марианна, Инесса, Милания, Ника.