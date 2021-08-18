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Среда, 18 августа, 2021
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Задержаны подозреваемые в кражах из машин рязанцев

7info
Задержаны подозреваемые в кражах из машин рязанцев
Фото: Pixabay
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Полицейские задержали двух подозреваемых в кражах аккумуляторов из автомобилей, припаркованных на улице Зубковой в Рязани. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники взломали капоты трёх ВАЗ-2107, оставленных на улице в Дашково-Песочне. Затем отнесли аккумуляторы в пункт приёма металлолома.

Полицейские объехали ближайшие пункты и получили приметы подозреваемых. 33-летний рязанец был неоднократно судим за кражи, в том числе у случайных знакомых, с которыми он распивал спиртное. Его 25-летний подельник также известен правоохранителям, так как ведёт асоциальный образ жизни и увлекается спиртным.

Выяснилось, что 25-летний рязанец причастен также к ограблению супермаркета, расположенного на улице Советской Армии. Набрав пакет дорого спиртного, он выбежал мимо кассы, угрожая работника магазина.

Злоумышленников разыскали и задержали. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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