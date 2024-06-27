Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин 20 лет назад

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух женщин, которое произошло в 2003 году в городе Тольятти.

В январе 2003 года в одной из квартир на улице Мира в Тольятти были найдены тела хозяйки квартиры, женщины 1923 года рождения, и её дочери, женщины 1965 года рождения. На телах были обнаружены признаки удушения.

По горячим следам установить личность преступника не удалось. Однако работа по раскрытию преступлений прошлых лет не прекращалась.

Спустя более двадцати лет оперативники вновь допросили важных свидетелей. При проверке данных учётов удалось обнаружить предполагаемого подозреваемого.

Оперативники уголовного розыска при поддержке ОМОНа «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области задержали подозреваемого и доставили его в следственный орган.

Предварительно установлено, что во время ссоры злоумышленник нанёс своим жертвам удары ножом в область туловища, а затем задушил их.

В отношении подозреваемого по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления.