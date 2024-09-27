Пятница, 27 сентября, 2024

Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Краснодарском крае

Автор: Алексей Самохин

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В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в хуторе Бураковском Кореновского района. Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. 

Тело ребенка со следами насильственной смерти нашли в ночь на 2 сентября в местном водоёме. По подозрению в убийстве задержан житель хутора. Мужчине предъявлено обвинение. 

По данным СК, задержанный признался в убийстве. Во время следственных действий он рассказал, что нашёл в сумочке девочки монетки, больших денег у ребенка не оказалось. Велосипед убитой он выкинул в пруд. 

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о помещении задержанного в СИЗО. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

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