Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Краснодарском крае

В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в хуторе Бураковском Кореновского района. Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Тело ребенка со следами насильственной смерти нашли в ночь на 2 сентября в местном водоёме. По подозрению в убийстве задержан житель хутора. Мужчине предъявлено обвинение.

По данным СК, задержанный признался в убийстве. Во время следственных действий он рассказал, что нашёл в сумочке девочки монетки, больших денег у ребенка не оказалось. Велосипед убитой он выкинул в пруд.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о помещении задержанного в СИЗО.

Расследование уголовного дела продолжается.