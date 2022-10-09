«Зачем их мучают?» В Екатеринбурге нашли полный двор истощенных собак

Жительница Екатеринбурга нашла полный двор с истощенными собаками, пишет портал E1.RU.

Женщина обратила внимание на худого пса и попыталась поймать его, чтобы помочь, однако бедняга убежал. Горожанка последовала за животным и забрела на заброшенную территорию, где проживали бедолаги.

По словам очевидицы, двух совсем худых собак держат на цепи. Также она обнаружила двух истощенных алабаев, к одного из которых на днях родились щенки, а у другого заметна инфекция на глазу.

«Собаки брошены без еды и воды. Эта территория будет застраиваться, хозяин там не живет. Зачем он их мучает?» – задалась вопросом собеседница издания.

Девушка покормила собак и вызвала полицию, после чего написала заявление с целью возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными.

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