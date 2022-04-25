За три недели в Рязани ликвидировали 41 несанкционированную свалку

В понедельник, 25 апреля, мэр Рязани Елена Сорокина провела совещание с подчинёнными. В числе обсуждаемых вопросов – прохождение весеннего половодья, борьба с сезонным палом травы, завершение отопительного сезона и месячника по благоустройству города.

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Как отметила Сорокина, до конца весеннего месячника осталась неделя. За это время важно успеть привести в порядок все территории Рязани. За три недели в городе устранили 41 несанкционированную свалку, вывезли 3,4 тысячи кубометров мусора. К работам привлекли 500 единиц техники. Заключительный общегородской субботник состоится 30 апреля.

Еще один вопрос касался прохождения весеннего паводка в Рязани. Сейчас отмечается отрицательная динамика – уровень воды опустился на 6 см за сутки. В зоне подтопления 11-й район посёлка Борки. Городские спасатели ежедневно осуществляют мониторинг паводковой обстановки и находятся на постоянной связи с жителями. Транспортное обслуживание поселка осуществляется бесперебойно, инфраструктура посеёлка продолжает работу в плановом режиме.

На прошлой неделе пожарными потушены два пала травы. Наблюдение за территориями областного центра продолжается. Елена Сорокина подчеркнула, что при необходимости к этой работе следует привлечь дополнительные силы – рязанских дружинников, которые ежегодно оказывают помощь в мониторинге городских территорий.

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Руководитель управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин доложил о подготовке энергетического блока к окончанию отопительного сезона. Предварительно он завершится в начале мая. Точные сроки будут определены в зависимости от погодных условий. Если в течение пяти суток температура воздуха прогреется выше +8 градусов, будет объявлено об окончании отопительного периода. По предварительному прогнозу Рязанского ЦГМС в последние дни апреля в ночные часы температура воздуха не будет превышать +1°С, а среднесуточная температура составит +5…+6 градусов по Цельсию.