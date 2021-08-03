За сутки в Липецкой области от COVID-19 скончались 9 человек

На момент 3 августа в Липецкой области от коронавируса скончались 9 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Еще 240 человек заразились COVID-19, а 228 вылечились.
В общей сложности с начала пандемии в регионе зарегистрировали 40 452 случая заражения. Из них 34 725 человек уже завершили лечение, а 1 175 скончались.
Еще 4 552 находятся на лечении. 808 человек лежат в больницах.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- Липецк — 79;
- Елец — 31;
- Воловский район — 3;
- Грязинский район — 6;
- Данковский район — 8;
- Добринский район — 2;
- Добровский район — 2;
- Долгоруковский район — 3;
- Елецкий район — 3;
- Задонский район — 31;
- Измалковский район — 1;
- Краснинский район — 1;
- Лебедянский район — 13;
- Лев-Толстовский район — 3;
- Липецкий район — 10;
- Становлянский район — 2;
- Тербунский район — 27;
- Усманский район — 5;
- Хлевенский район — 6;
- Чаплыгинский район — 4.