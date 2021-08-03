За сутки в Липецкой области от COVID-19 скончались 9 человек

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На момент 3 августа в Липецкой области от коронавируса скончались 9 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Еще 240 человек заразились COVID-19, а 228 вылечились.

В общей сложности с начала пандемии в регионе зарегистрировали 40 452 случая заражения. Из них 34 725 человек уже завершили лечение, а 1 175 скончались.

Еще 4 552 находятся на лечении. 808 человек лежат в больницах.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк — 79;

Елец — 31;

Воловский район — 3;

Грязинский район — 6;

Данковский район — 8;

Добринский район — 2;

Добровский район — 2;

Долгоруковский район — 3;

Елецкий район — 3;

Задонский район — 31;

Измалковский район — 1;

Краснинский район — 1;

Лебедянский район — 13;

Лев-Толстовский район — 3;

Липецкий район — 10;

Становлянский район — 2;

Тербунский район — 27;

Усманский район — 5;

Хлевенский район — 6;

Чаплыгинский район — 4.