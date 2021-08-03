24.5 C
Рязань
Вторник, 3 августа, 2021
На главнуюКоронавирусCOVID-19
КоронавирусCOVID-19Коронавирус мир

За сутки в Липецкой области от COVID-19 скончались 9 человек

Елена Лобанова
За сутки в Липецкой области от COVID-19 скончались 9 человек
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
- Advertisement -

На момент 3 августа в Липецкой области от коронавируса скончались 9 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Еще 240 человек заразились COVID-19, а 228 вылечились.

В общей сложности с начала пандемии в регионе зарегистрировали 40 452 случая заражения. Из них 34 725 человек уже завершили лечение, а 1 175 скончались.

Еще 4 552 находятся на лечении. 808 человек лежат в больницах.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • Липецк — 79;
  • Елец — 31;
  • Воловский район — 3;
  • Грязинский район — 6;
  • Данковский район — 8;
  • Добринский район — 2;
  • Добровский район — 2;
  • Долгоруковский район — 3;
  • Елецкий район — 3;
  • Задонский район — 31;
  • Измалковский район — 1;
  • Краснинский район — 1;
  • Лебедянский район — 13;
  • Лев-Толстовский район — 3;
  • Липецкий район — 10;
  • Становлянский район — 2;
  • Тербунский район — 27;
  • Усманский район — 5;
  • Хлевенский район — 6;
  • Чаплыгинский район — 4.
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]