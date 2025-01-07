За прошедшие сутки в Рязанской области произошло 4 пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области в своем телеграм-канале.

В понедельник, 6 января, в поселке Пителино в 09:37 загорелась хозяйственная постройка. Пожар тушили 2 единицы техники, 6 человек личного состава МЧС. Привлекались добровольцы. Предварительной причиной пожара стала неисправность трубы дымохода отопительной печи. Пострадавших нет.

В деревне Жданово Касимовского округа произошел пожар в жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 16:59. На пожар выезжали 3 единицы техники 8 человек. В результате пожара уничтожен дом, из людей никто не пострадал.

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В Рязани 6 января загорелся нежилой дом площадью 44 квадратных метров. Пожар ликвидировали 2 единицы техники и 8 человек. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем.

В 19:18 поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в городе Сасово. Горела хозяйственная постройка площадью 20 квадратных метров. Огонь тушили 3 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.