19.6 C
Рязань
Пятница, 11 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

За первое полугодие 2021 года от коронавируса умерло больше людей, чем за весь 2020 год

7info7
- Advertisement -

Ковид -19, пришедший на планету Земля из Китая, продолжает наносить непоправимый урон жизни и здоровью людей. И хотя медики гораздо более подготовлены к этому заболеванию по сравнению с началом пандемии, а во всех странах постепенно вводятся послабления на ограничения, количество смертных случаев продолжает расти.

Неутешительная статистика говорит о том, что за первое полугодие 2021 года от ковида умерло людей больше, чем за весь 2020 год.

Данные за 10 июня, говорят о 1,884 миллионах смертей в 2021 году. При этом смертельный исход от этого заболевания в 2020 году наступил в 1 миллионе 880 тысяч случаев, — пишет  Lenta.ru

В релизе отмечается, что в начале пандемии основной удар заражений пришёлся на Европу и Северную Америку. В настоящее время вспышка фиксируется  в Азии, Африке и Южной Америке. По количеству заболевших лидером является США – 33 миллиона человек, Индия – 29 миллионов заболевших и  Бразилия – 17 миллионов с положительным тестом.

Общее число заражённых в мире приблизилось к отметке в 175 миллионов человек. Такие данные приводит исследовательский  университет Джонса Хопкинса.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]