За первое полугодие 2021 года от коронавируса умерло больше людей, чем за весь 2020 год

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Ковид -19, пришедший на планету Земля из Китая, продолжает наносить непоправимый урон жизни и здоровью людей. И хотя медики гораздо более подготовлены к этому заболеванию по сравнению с началом пандемии, а во всех странах постепенно вводятся послабления на ограничения, количество смертных случаев продолжает расти.

Неутешительная статистика говорит о том, что за первое полугодие 2021 года от ковида умерло людей больше, чем за весь 2020 год.

Данные за 10 июня, говорят о 1,884 миллионах смертей в 2021 году. При этом смертельный исход от этого заболевания в 2020 году наступил в 1 миллионе 880 тысяч случаев, — пишет Lenta.ru

В релизе отмечается, что в начале пандемии основной удар заражений пришёлся на Европу и Северную Америку. В настоящее время вспышка фиксируется в Азии, Африке и Южной Америке. По количеству заболевших лидером является США – 33 миллиона человек, Индия – 29 миллионов заболевших и Бразилия – 17 миллионов с положительным тестом.

Общее число заражённых в мире приблизилось к отметке в 175 миллионов человек. Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса.