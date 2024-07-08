Понедельник, 8 июля, 2024

За ненадлежащий уход за питомцами могут начать штрафовать

Автор: 7info7

Опубликовано

Госдума рассматривает законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение правил содержания домашних животных. Комитет по госстроительству рекомендовал принять документ в первом чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект, разработанный Московской областной думой, предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. В случае его принятия нерадивых хозяев будут ждать штрафы. Для граждан они составят от 500 до 1500 рублей за первое нарушение и от 1500 до 3000 рублей — за повторное. Для индивидуальных предпринимателей: от 3000 до 5000 рублей за первое нарушение и от 5000 до 10 000 рублей — за повторное.

Контролировать соблюдение новых правил будут региональные органы власти, отвечающие за обращение с животными. Законопроект призван повысить ответственность владельцев за своих питомцев и предотвратить случаи жестокого обращения с животными.

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