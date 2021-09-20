За неделю на пожарах пострадали три жителя Рязанской области

За минувшую неделю с 13 по 19 сентября на территории Рязанской области чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Ликвидирован 121 пожар. Из них: 26 техногенных, 40 горение мусора, 51 горение сухой травы, 4 горение стерни. Огнем уничтожено и повреждено 27 строений и 5 единиц техники. Эвакуировано 12 человек. Травмировано 3 человека.

16 сентября на пожаре в жилом доме на улице Матросова города Рязани пострадал мужчина 1979 года рождения, госпитализирован. Эвакуировали 7 человек.

16 сентября на пожаре в жилом доме на улице Зубковой города Рязани эвакуировали 5 человек.

17 сентября на пожаре в жилом доме на улице Тимакова в городе Рязани пострадал мужчина 1987 года рождения, госпитализирован.

18 сентября на пожаре в жилом доме на улице Набержной села Глядково в Сасовском районе пострадал мужчина 1960 года рождения, госпитализирован.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.