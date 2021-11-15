За неделю второй компонент вакцины от коронавируса получили 78 тысяч рязанцев

На 15 ноября в Рязанской области первым компонентом вакцинировано 434 тыс. человек, ревакцинировано — 54,5 тысячи. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

За прошлую неделю первый компонент вакцины от коронавируса получили 23 тыс. рязанцев, 78 тыс. — второй компонент. Более 2500 рязанцев ревакцинированы.

Роспотребнадзор потребовал до 1 ноября привить 80% предприятий и организаций социально значимых сфер, до 1 декабря необходимо провести полный цикл вакцинации.

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