За год в Рязанской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 230 км трасс

В 2023 году в Рязанской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 230 километров региональных трасс.

В ход ремонта рабочие использовали современные технологии и материалы, в том числе метод холодной регенерации дорожного полотна и специальную стыковочную ленту. Это позволило сократить сроки ремонта, улучшить качество дорог и износостойкость покрытия.

В Рязанской области с использованием новых методов отремонтированы Северная окружная дорога в Рязани, региональные трассы, входящие в опорную сеть дорог России, а также объекты с интенсивным движением.

Напомним, ранее стало известно, что в 2024 году на нацпроект «Безопасные качественные дороги» в областном бюджете предусмотрено 7,6 миллиардов рублей. Это почти половина объема регионального дорожного фонда.