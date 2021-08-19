21.4 C
Рязань
Четверг, 19 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираНовости РязаниЭкономика

Юрист рассказал о возможных причинах уменьшения размера пенсии

7info7
Юрист рассказал о возможных причинах уменьшения размера пенсии
pixabay.com
- Advertisement -

Размер пенсии может быть сокращен в нескольких случаях. Во-первых, при переезде может измениться региональный коэффициент, который учитывается при формировании пенсионных выплат ― например, если человек уехал из северных регионов, сообщил «Известиям» доктор юридических наук, экс-глава ПФР по Республике Татарстан Марсель Имамов.

Также, если ранее пенсионер имел доплату к пенсии за нахождение на его обеспечении иждивенца, то при сепарации такого лица доплата пропадет. То же касается и инвалидов, которые имели доплату вследствие состояния здоровья, а затем, пройдя полный курс лечения, избавились от инвалидности, ― отметил он.

Наконец, юрист добавил, что выплата меньшего размера может быть зачислена, если пенсионер имеет, например, неоплаченный штраф. В таких случаях сотрудники ФССП могут списать задолженность из пенсии, пока долг не будет полностью ликвидирован.

В августе пенсионеров начали обманывать по новой схеме: им стали звонить мошенники от имени ПФР с предупреждением о сокращении пенсии в том случае, если человек не погасит некую «задолженность» по специальному счёту. На самом деле он переводит деньги мошенникам. Об обманах пенсионеров известно ЦБ, крупнейшим банкам и экспертам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Любят пересчет: мошенники запугивают россиян снижением пенсии

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]