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Суббота, 6 ноября, 2021
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Юный рязанец похитил ювелирные украшения у знакомой во время застолья

Александр Ильин

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В Рязани полиция задержала 19-летнего юношу, который подозревается в краже ювелирных изделий у 34-летней девушки. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Как выяснили правоохранители, молодой человек похитил золотое кольцо и цепочку во время застолья. Он воспользовался тем, что все гости отвлечены на разговоры алкоголь и пробрался к тумбочке, где хранились украшения. 

Позже молодой человек продал их одному из знакомых. Похищенное затем изъяли. 

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.

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