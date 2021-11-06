Юный рязанец похитил ювелирные украшения у знакомой во время застолья

В Рязани полиция задержала 19-летнего юношу, который подозревается в краже ювелирных изделий у 34-летней девушки. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Как выяснили правоохранители, молодой человек похитил золотое кольцо и цепочку во время застолья. Он воспользовался тем, что все гости отвлечены на разговоры алкоголь и пробрался к тумбочке, где хранились украшения.

Позже молодой человек продал их одному из знакомых. Похищенное затем изъяли.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.